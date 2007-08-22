PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre

Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Plutôt sympa

Assassin's Creed Mirage | PS5, PS4

Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4

Skate Story | PS5

Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4

Planet Coaster 2 | PS5

Cat Quest III | PS5, PS4

LEGO Horizon Adventures | PS5

Paw Patrol, la Pat'Patrouille : Grand Prix | PS5, PS4

Paw Patrol, la Pat'Patrouille World | PS5, PS4

Soulcalibur III | PS5, PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 16 décembre :Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium :