PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre

Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

 

Plutôt sympa

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 16 décembre :

Voici la liste des jeux...

PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Assassin's Creed Mirage | PS5, PS4
  • Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4
  • Skate Story | PS5
  • Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4
  • Planet Coaster 2 | PS5
  • Cat Quest III | PS5, PS4
  • LEGO Horizon Adventures | PS5
  • Paw Patrol, la Pat'Patrouille : Grand Prix | PS5, PS4
  • Paw Patrol, la Pat'Patrouille World | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium :
  • Soulcalibur III | PS5, PS4

 

 

 
