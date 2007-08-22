Dernières actus
Hell Let Loose: Vietnam, un FPS ...
Symbiosis : un RPG qui vous met ...
Corsair lance ses soldes de Noë...
Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste
Le grand sautSi vous aimez les jeux difficiles, dans lesquels vos réflexes sont mis à rude épreuve, tout autant que votre réflexion, vous serez ravis d'apprendre que Deadcore Redux est fait pour vous.
Développé par 5 Bits Games, un studio français, le jeu se veut hardcore. Il mélange FPS et plateformes, dans une environnement futuriste.
Votre mission sera de grimper une tour. Et de survivre, bien entendu.
Une démo est actuellement disponible. Le jeu est prévu sur PC, sur Steam. Il sortira le 15 janvier prochain.
Le précédent jeu du studio, Deadcore, est sorti en 2014. Il proposait un gameplay similaire et avait remporté un bon petit succès. Reste à savoir ce qu'ils ont foutu tout ce temps.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Tides of Tomorrow dévoile un nouveau personnage
- Pioneers of Pagonia débarque en version finale
- Monster Hunter Wilds, la nouvelle mise à jour
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo
- DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)