- DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste

Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

Le grand saut

Si vous aimez les jeux difficiles, dans lesquels vos réflexes sont mis à rude épreuve, tout autant que votre réflexion, vous serez ravis d'apprendre que Deadcore Redux est fait pour vous.

Développé par 5 Bits Games, un studio français, le jeu se veut hardcore. Il mélange FPS et plateformes, dans une environnement futuriste.

Votre mission sera de grimper une tour. Et de survivre, bien entendu.

Une démo est actuellement disponible. Le jeu est prévu sur PC, sur Steam. Il sortira le 15 janvier prochain. 

Le précédent jeu du studio, Deadcore, est sorti en 2014. Il proposait un gameplay similaire et avait remporté un bon petit succès. Reste à savoir ce qu'ils ont foutu tout ce temps.

 

 
