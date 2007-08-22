Dernières actus
Les Plus Grandes Rivalités du F...
(TEST) Assassin’s Creed Shadow...
Verdant, un nouveau jeu d'aventu...
Spirit Crossing, un nouveau MMO ...
Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Shade Protocol : un nouveau Metroidvania
Cyber-fantasyMetroidvania 2D se déroulant dans un univers cyber-fantasy, Shade Protocol sortira en 2026 sur PC, sur Steam. Il est développé par Little Legendary, un studio indépendant nord-américain.
Les développeurs lanceront au printemps prochain un Kickstarter pour terminer de financer le développement du jeu.
L'équipe, se composant de 5 membres, explique que cela permettra notamment d'envisager un portage sur consoles et, éventuellement, d'embaucher plus de gens.
Le jeu vous envoie dans un monde au bord de l'effondrement, dans la peau de Zura, un prototype cyborg, dernier espoir de l'humanité. Elle doit traverser les ruines de la civilisation, affronter de nombreux ennemis et se servir d'un pouvoir particulier : switcher entre les modes "aube" et "ombre" qui lui permettent de déformer la réalité et déchirer les décors, mais aussi accéder à des capacités spéciales.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Tides of Tomorrow dévoile un nouveau personnage
- Pioneers of Pagonia débarque en version finale
- Monster Hunter Wilds, la nouvelle mise à jour
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo
- DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)