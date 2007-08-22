Dernières actus
Jeudi 11 décembre 2025
Monster Hunter Wilds, la nouvelle mise à jour
Le plein de nouveautésCapcom a annoncé la mise à jour 4 de Monster hunter Wilds. Ce sera l'occasion de réintroduire le monstre Gogmazios. Il sera possible de l'affronter en formant des équipes de 8 chasseurs : 4 Hunters et 4 soutiens.
La Quête Événement permanente du Gogmazios pourra être répétée pour récupérer plus de matériaux rares, permettant l'amélioration des armes Artian de rareté 8 en armes Artian Gogma.
Le Jin Dahaad alpha suprême, fera aussi son apparition le 24 décembre prochain dans une nouvelle quête permanente. L'occasion de récupérer des matériaux permettant de fabriquer une armure Gamma.
D'autre part, un bon pour personnaliser gratuitement son Hunter et son Palico sera offert à tous.
À partir du 19 décembre, le Festival de la concorde : Chant des lumières débute. Il proposera de nouvelles décorations, des repas festifs, ainsi que la possibilité de gagner des équipements, des emotes et des décorations spéciales.
