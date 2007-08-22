Dernières actus
DeadCore Redux, un FPS plateform...
Hell Let Loose: Vietnam, un FPS ...
Symbiosis : un RPG qui vous met ...
Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo
Collection de PokémonsMonster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).
Le jeu raconte l'histoire de l'héritier d'Azuria, chef des Rangers et seul Rider de Ratholos du royaume. C'est un héros qui accomplit son devoir avec passion pour protéger les monstres et enquêter sur les quartz d'oeufs. Mais un évènement boulversant le pousse à enquêter sur d'étranges phénomènes menaçant le monde. Il part donc au-delà du méridien nord, vers les terres interdites, pour découvrir la vérité.
Capcom a dévoile une nouvelle vidéo du jeu. L'occasion de découvrir de nouvelles mécaniques et de nouveaux monstres. Les Rangers vont tenter de protéger les écosystèmes. Face à l'emprise de cristaux, ils doivent tenter de repousser l'invasion de monstres, récupérer les oeufs en périle face à cette nouvelle menace et les faire éclore. Le but sera de reconquérir les territoires de ces écosystèmes et leur rendre leur magnificence et leur puissance passées.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Tides of Tomorrow dévoile un nouveau personnage
- Pioneers of Pagonia débarque en version finale
- Monster Hunter Wilds, la nouvelle mise à jour
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo
- DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)