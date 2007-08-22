- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Collection de Pokémons

Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).Le jeu raconte l'histoire de l'héritier d'Azuria, chef des Rangers et seul Rider de Ratholos du royaume. C'est un héros qui accomplit son devoir avec passion pour protéger les monstres et enquêter sur les quartz d'oeufs. Mais un évènement boulversant le pousse à enquêter sur d'étranges phénomènes menaçant le monde. Il part donc au-delà du méridien nord, vers les terres interdites, pour découvrir la vérité.Capcom a dévoile une nouvelle vidéo du jeu. L'occasion de découvrir de nouvelles mécaniques et de nouveaux monstres. Les Rangers vont tenter de protéger les écosystèmes. Face à l'emprise de cristaux, ils doivent tenter de repousser l'invasion de monstres, récupérer les oeufs en périle face à cette nouvelle menace et les faire éclore. Le but sera de reconquérir les territoires de ces écosystèmes et leur rendre leur magnificence et leur puissance passées.