Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Thrifty Business : ouvrez une friperie !
Un jeu de seconde main ?Une ambiance très rose vous attend dans Thrifty Business, un jeu développé et édité par Spellgarden Games, un studio indépendant allemand (avec des développeurs aussi en Ecosse).
Il est prévu pour 2026, sur PC, via Steam.
Le jeu vous propose de créer votre propre friperie et de vendre les vêtements de seconde main à des clients avides de faire des économies alors que vous, vous êtes surtout avide de faire de l'argent.
Mais ça ne s'arrête pas aux fringues : vous pourrez aussi vendre des jouets, des objets, des antiquités... et même vous lier d'amitié avec vos clients.
Le tout avec une ambiance années 90.
Graphismes flirtant avec le pixel art, ambiance décontractée... le jeu est à découvrir dans une bande-annonce :
