- Forza Horizon 6 arrive le 19 mai

Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 14:00:00 par Cedric Gasperini

Putain, ça a l'air bon

Forza Horizon 6 est annoncé pour le 19 mai prochain. Il sortira sur PC et Xbox Series. Il sortira aussi sur PS5, mais plus tard dans l'année 2026.La meilleure série de jeux de courses s'offre cette fois-ci un tour du côté du Japon.Le joueur sillonnera les routes nippones dans l'espoir d'être un jour qualifié pour le Horizon Festival. Des montagnes aux rues bondées, des cerisiers en fleurs aux néons colorés, vous allez visiter non pas un Japon reconstitué fidèlement, mais un monde inspiré de l'âme du pays.Bien entendu, Tokyo fera partie du lot, et avec elle le fameux quartier Shibuya.Une nouvelle fonctionnalité, Collection Journal, permettra de récupérer des "tampons souvenirs" à collectionner dans son journal, comme autant de souvenirs de vos courses et vos découvertes.Trois lieux seront dédiés aux Car Meets : des rencontres. Les joueurs pourront à n'importe quel moment s'y retrouver, échanger autour de leurs véhicules, montrer leurs designs personnalisés...Forza Horizon 6 proposera 550 modèles de véhicules à son lancement, dont les deux présents sur la jaquette : la Toyota Land Cruiser 2025 et le prototype GR GT 2025.Deux vidéos ont été dévoilées et vous risquez, comme nous, d'avoir la bave aux lèvres.