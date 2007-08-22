Dernières actus
The Witch’s Bakery annoncé su...
Spellcasters Chronicles : la deu...
Veterans: Napoleonic Wars, un no...
Final Fantasy VII Remake Intergr...
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 14:00:00 par Cedric Gasperini
Forza Horizon 6 arrive le 19 mai
Putain, ça a l'air bonForza Horizon 6 est annoncé pour le 19 mai prochain. Il sortira sur PC et Xbox Series. Il sortira aussi sur PS5, mais plus tard dans l'année 2026.
La meilleure série de jeux de courses s'offre cette fois-ci un tour du côté du Japon.
Le joueur sillonnera les routes nippones dans l'espoir d'être un jour qualifié pour le Horizon Festival. Des montagnes aux rues bondées, des cerisiers en fleurs aux néons colorés, vous allez visiter non pas un Japon reconstitué fidèlement, mais un monde inspiré de l'âme du pays.
Bien entendu, Tokyo fera partie du lot, et avec elle le fameux quartier Shibuya.
Une nouvelle fonctionnalité, Collection Journal, permettra de récupérer des "tampons souvenirs" à collectionner dans son journal, comme autant de souvenirs de vos courses et vos découvertes.
Trois lieux seront dédiés aux Car Meets : des rencontres. Les joueurs pourront à n'importe quel moment s'y retrouver, échanger autour de leurs véhicules, montrer leurs designs personnalisés...
Forza Horizon 6 proposera 550 modèles de véhicules à son lancement, dont les deux présents sur la jaquette : la Toyota Land Cruiser 2025 et le prototype GR GT 2025.
Deux vidéos ont été dévoilées et vous risquez, comme nous, d'avoir la bave aux lèvres.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
Dernières Vidéos
- Beast of Reincarnation : le RPG signé Game Freak se dévoile
- Kiln, le nouveau jeu de Double Fine
- Fable : le nouveau jeu arrive cet automne
- Forza Horizon 6 arrive le 19 mai
- The Witch’s Bakery annoncé sur Nintendo Switch 2
- Spellcasters Chronicles : la deuxième bêta débute le 29 janvier
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD