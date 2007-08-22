Dernières actus
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Final Fantasy VII Remake Intergrade est sorti sur Nintendo Switch 2, PC et Xbox Series
5 ans plus tard...Final Fantasy VII Remake Intergrade est enfin sorti sur Nintendo Switch 2, PC et Xbox Series. On vous rappelle que le jeu est déjà sorti en 2021 sur PS5 (retrouvez notre test ici).
Cette sortie débarque avec quelques bonus, à savoir de nouvelles aides de jeu : PM et PV bonus, durée de combat et jauge ATB illimtés, possibilité d'infliger 9999 points de dégâts, acquisition des compétences d'arme facilitée.
Pour rappel, vous y suivrez l'histoire de Cloud Strife, un ancient soldat devenu mercenaire parce qu'il n'y a que le pognon qui l'intéresse. Il vend ses talents au groupe terroriste Avalanche, dans la ville de Midgar.
Le jeu inclus FF7R Episode Intermission, un scénario inédité qui met en avant Yuffie Kisaragi, shinobi d'élite du Wutai.
On vous laisse découvrir ça en vidéo :
