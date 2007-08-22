Citadelum est sorti sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes les jeux avec des gens en jupette ?

On vous en parlait il y a quelques jours, Citadelum est un jeu de construction sorti fin 2024 sur PC. Il se déroule à l'époque de la Rome Antique.Il est désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Le mode souris, avec le Joycon, est implémenté.Outre la construction de la ville, vous devrez également exploiter les ressources, explorer le monde, commercer mais aussi combattre vos ennemis grâce à vos légions.Les Dieux s'en mêleront puisqu'il faudra rechercher leurs faveurs...Vous devrez gérer les besoins de vos citoyens : eau, nourriture, loisirs, hygiène...5 campagnes historiques vous y attendent, avec notamment les guerres puniques et Jules César ou Auguste et l'avènement de l'Empire Romain.Le jeu vous emmènera en Italie, en Espagne, en Egypte, en Allemagne, en Gaule, en Angleterre et à Carthage.