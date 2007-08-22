Dernières actus
Tavern Talk Stories: Dreamwalker...
Life is Strange: Reunion, la fin...
MIO: Memories in Orbit est sorti
Love Eternal : un jeu de platefo...
Publié le Jeudi 22 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Moto Rush Reborn s'offre une démo
Une vitesse démoniaqueVous avez été nombreux à vous intéresser à ce nouveau jeu de courses de motos dans une ambiance néo-futuriste. Et bien vous allez pouvoir tester le jeu avant sa sortie. En effet, une démo est désormais disponible sur PC, via Steam.
Vous allez y sillonner les rues de Neo-Tokyo à pleine vitesse. Vous allez arpenter les rues pleines de néons à plus de 300 Km/h, dans des endroits où la circulation est parfois dense et où des obstacles vous obligeront à toutes les accrobaties.
Le tout en chevauchant une moto possédée par un démon que vous allez devoir maîtriser...
45 niveaux sont prévus. Le jeu, développé par Baltoro Games, sortira sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch, dans le courant de l'année. C'est la suite du jeu Moto Rush GT, sorti en 2019.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
Dernières Vidéos
- Les jeux Far Cry passent à 60 FPS
- Belle Citique, un jeu de construction tranquille
- Enshrouded arrive en version finale
- Moto Rush Reborn s'offre une démo
- Tavern Talk Stories: Dreamwalker, un visual novel inspiré de D&D
- Life is Strange: Reunion, la fin de la saga
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD