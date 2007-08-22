- Life is Strange: Reunion, la fin de la saga

Publié le Mercredi 21 janvier 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le mot de la fin

La fin de la saga Life is Strange arrive... Développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, le jeu est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series.Il est annoncé pour le 26 mars 2026.Max Caulfield et Chloe Price, protagonistes des différents épisodes passés, vont se retrouver dans le même jeu (vous pourrez jouer les 2).L'histoire vous emmène à l'université Caledon, où Max Caulfield est employée comme professeure de photographie. Lorsqu'elle revient de week-end, elle découvre que l'université est en flammes. Parmi les victimes, bon nombre de ses amis. Max utilise alors son pouvoir de remonter dans le temps : elle dispose de 3 jours pour comprendre ce qui a bien pu se passer et l'empêcher.C'est alors que Chloe Price débarque à Caledon...