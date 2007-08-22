- Marathon annoncé pour le 5 mars

Publié le Mardi 20 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Préparez les chaussures

Encore des nouvelles de Marathon, le prochain jeu de Bungie (Halo, Destiny...). Il vient d'être annoncé pour une sortie au 5 mars prochain. Pour rappel, il sortira sur PC, via Steam, PS5 et Xbox Series.l s'agit d'un shoot multijoueur par équipe qui se déroule sur la colonie abandonnée de Tau Ceti IV, dont les habitants ont disparu sans laisser de trace. Des factions rivales s'affrontent pour en récupérer les ressources. Pour ça, elles utilisent des coureurs : des combattants qui utilisent des corps biosynthétiques.Sources de richesses, ces ressources sont toutefois proégées par des équipes de sécurité ennemies.Vous pourrez choisir votre coureur, les implants cybernétiques qui l'équipent, ses armes...Le jeu sera cross-play et cross-save. ALe jeu sera proposé en édition standard, édition Deluxe et édition Collector. Cette dernière est présentée en video.