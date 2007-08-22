Dernières actus
(TEST) Animal Crossing: New Hori...
Kingdom Loop, un nouveau rogueli...
Tackle for Loss, un roguelike fo...
Publié le Mardi 20 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Tides of Tomorrow repoussé à avril
Ils sont sous l'eau...Initialement prévu pour une sortie au 24 février prochain, le jeu Tides of Tomorrow est repoussé au 22 avril. Il est toujours prévu sur PC mais aussi sur Xbox Series et PS5.
Le jeu est signé Digixart, à qui l'on doit le jeu Road 96, et édité par Deep silver. Il
Se déroulant sur la planète océan Elynd, Tides of Tomorrow vous emmène dans une aventure particulière : vous devez survivre à une épidémie en explorant différentes villes et villages flottants pour trouver un remède. Mais attention à bien choisir vos alliés car leurs actions pourront influencer votre histoire en vous créant des ennemis.
Ce jeu d'aventure et d'exploration à choix multiples ne se joue pas seulement en solo... En effet, les choix des autres joueurs, définis comme amis, impacteront aussi votre jeu. Vous pourrez en effet lier votre histoire aux leurs, faisant que leurs choix impacteront vos relations avec les personnages et donc leurs réactions à votre égard. De la même manière, vos choix et décisions impacteront leurs parties.
En tout cas, on l'attend de pied ferme parce que le jeu nous intrigue.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD