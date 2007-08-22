- Tides of Tomorrow repoussé à avril

Publié le Mardi 20 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ils sont sous l'eau...

Initialement prévu pour une sortie au 24 février prochain, le jeu Tides of Tomorrow est repoussé au 22 avril. Il est toujours prévu sur PC mais aussi sur Xbox Series et PS5.Le jeu est signé Digixart, à qui l'on doit le jeu Road 96, et édité par Deep silver. IlSe déroulant sur la planète océan Elynd, Tides of Tomorrow vous emmène dans une aventure particulière : vous devez survivre à une épidémie en explorant différentes villes et villages flottants pour trouver un remède. Mais attention à bien choisir vos alliés car leurs actions pourront influencer votre histoire en vous créant des ennemis.Ce jeu d'aventure et d'exploration à choix multiples ne se joue pas seulement en solo... En effet, les choix des autres joueurs, définis comme amis, impacteront aussi votre jeu. Vous pourrez en effet lier votre histoire aux leurs, faisant que leurs choix impacteront vos relations avec les personnages et donc leurs réactions à votre égard. De la même manière, vos choix et décisions impacteront leurs parties.En tout cas, on l'attend de pied ferme parce que le jeu nous intrigue.