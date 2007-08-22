Dernières actus
Publié le Lundi 19 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Tackle for Loss, un roguelike foot américain
Imagine s'il avait joué au ping-pong...Roguelike 2D avec une vue de dessus, Taclke For Loss est annoncé pour le 5 février prochain sur PC, via Steam. Il est développé et édité par le studio Indifferent Penguin.
Vous incarnez un joueur de foot américain qui doit sauver un être cher. Et il doit aller le sauver en passant par un monde souterrain rempli d'ennemis.
Pour les combattre, vous pourrez user de vos talents de sportif : ballon dans la gueule et tacle dans les gencives.
Petit souci dans tout ce merdier sanguinolent : vous êtes atteint de lésions cérébrales qui ne cessent d'augmenter. Il va falloir vous presser pour réussir votre mission avant de devenir un légume.
