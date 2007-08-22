DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Samedi 17 janvier 2026 Ã 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Petite semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Tiny Book Shop
- EA Sports FC 26
- Cosmochoria
- Winter Resort Simulator 2
- Lies of P
- Lunar
- Les jeux Toge Productions sont en soldes
- Detroit Becom Human
- Warhammer 40,000: Space Marine
- Peak
- Return of the Obra Dinn
- Tom Clancy's The Division 2
- Ark Evolved Simulator
- The Roottrees are Dead
- Planet Crafter
- Euro Truck Simulator 2
- Warhammer 40,000: Danw of War
- Contraband Police
- Outer Wilds
- The Drifter
- Astroneer
