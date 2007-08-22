Steam : les soldes du week-end

PubliÃ© le Samedi 17 janvier 2026 Ã  11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Petite semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Tiny Book Shop
  • EA Sports FC 26
  • Cosmochoria
  • Winter Resort Simulator 2
  • Lies of P
  • Lunar
  • Les jeux Toge Productions sont en soldes
  • Detroit Becom Human
  • Warhammer 40,000: Space Marine
  • Peak
  • Return of the Obra Dinn
  • Tom Clancy's The Division 2
  • Ark Evolved Simulator
  • The Roottrees are Dead
  • Planet Crafter
  • Euro Truck Simulator 2
  • Warhammer 40,000: Danw of War
  • Contraband Police
  • Outer Wilds
  • The Drifter
  • Astroneer
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

