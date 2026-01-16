- Resident Evil Requiem : une nouvelle vidÃ©o de gameplay

PubliÃ© le Vendredi 16 janvier 2026 Ã 12:30:00 par Cedric Gasperini

On a hÃ¢te

Capcom a dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay du jeu Resident Evil Requiem. Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 27 février 2026.Le jeu est développé en partenariat avec NVIDIA, avec la prise en compte du DLSS 4 et des effets de ray tracing.Pour rappel, le jeu se déroule environ 30 ans après l'épidémie de Raccoon City. Vous y incarnerez, on vous le rappelle, Grace Ashcroft, une jeune analyste du FBI. Elle va devoir faire face aux souvenirs entourant la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft.Vous pourrez retrouver également l'un des personnages phares de la saga dans ce nouvel épisode : Leon S. Kennedy.Le jeu est également en partenariat avec Porsche et les montres Hamilton.