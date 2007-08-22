- Farming Camp : un nouveau jeu dÃ©voilÃ© en vidÃ©o

PubliÃ© le Vendredi 16 janvier 2026 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini

Devenez une fermiÃ¨re

Jeu de gestion agricole, Farming Camp est développé par le studio néerlandais Innerfire Studios et édité par Soedesco. Il est prévu sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series cette année.Vous allez incarner Alessandra, une ado qui a décidé de devenir la meilleure fermière du camp. Elle va faire équipe avec différents campeurs pour remplir des quêtes, explorer, et bien entendu, apprendre à être une fermière compétente. Ils vous aideront notamment à effectuer les nombreuses tâches quotidiennes.Dans des décors 2D dessinés à la main, les joueurs découvrirez un jeu familial, avec des mini-jeux agricoles...A découvrir en vidéo.