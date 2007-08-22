- Marathon, le nouveau shoot signÃ© Bungie, en vidÃ©o

PubliÃ© le Vendredi 16 janvier 2026 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini

Alors, on court ?

Une nouvelle vidéo du jeu Marathon a été mise en ligne. Signé Bungie, à qui l'on doit quand même les séries Halo et Destiny, le jeu devait sortir en fin d'année dernière. Il est désormais attendu pour cette année, sans plus de précision, sur PC, via Steam, PS5 et Xbox Series.Le jeu sera cross-play et cross-save. Autrement dit, vous pourrez y jouer sur n'importe quelle plateforme en reprenant votre sauvegarde et vous pourrez jouer avec n'importe qui, quelle que soit la plateforme qu'il utilise.Il s'agit d'un shoot multijoueur par équipe qui se déroule sur la colonie abandonnée de Tau Ceti IV, dont les habitants ont disparu sans laisser de trace. Des factions rivales s'affrontent pour en récupérer les ressources. Pour ça, elles utilisent des coureurs : des combattants qui utilisent des corps biosynthétiques.Vous pourrez choisir votre coureur, les implants cybernétiques qui l'équipent, ses armes...Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.