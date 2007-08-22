DerniÃ¨res actus
Aloft : 1 an d'early access et u...
HumanitZ : le survival sort de l...
Farming Camp : un nouveau jeu dÃ...
The Legend of Heroes: Trails bey...
PubliÃ© le Vendredi 16 janvier 2026 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini
Marathon, le nouveau shoot signÃ© Bungie, en vidÃ©o
Alors, on court ?Une nouvelle vidéo du jeu Marathon a été mise en ligne. Signé Bungie, à qui l'on doit quand même les séries Halo et Destiny, le jeu devait sortir en fin d'année dernière. Il est désormais attendu pour cette année, sans plus de précision, sur PC, via Steam, PS5 et Xbox Series.
Le jeu sera cross-play et cross-save. Autrement dit, vous pourrez y jouer sur n'importe quelle plateforme en reprenant votre sauvegarde et vous pourrez jouer avec n'importe qui, quelle que soit la plateforme qu'il utilise.
Il s'agit d'un shoot multijoueur par équipe qui se déroule sur la colonie abandonnée de Tau Ceti IV, dont les habitants ont disparu sans laisser de trace. Des factions rivales s'affrontent pour en récupérer les ressources. Pour ça, elles utilisent des coureurs : des combattants qui utilisent des corps biosynthétiques.
Vous pourrez choisir votre coureur, les implants cybernétiques qui l'équipent, ses armes...
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premiÃ¨res infos
- Avatar: Frontiers of Pandora â€“ D'entre les cendres est sorti
- (TEST) Farming Simulator: Signature Edition (Nintendo Switch 2)
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Reanimal est en prÃ©commande sur Nintendo Switch 2
- GamAlive Awards 2025 : on rÃ©compense les meilleurs jeux de l'annÃ©e !
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Resident Evil Requiem : une nouvelle vidÃ©o de gameplay
- Marathon, le nouveau shoot signÃ© Bungie, en vidÃ©o
- Aloft : 1 an d'early access et une grosse mise Ã jour
- HumanitZ : le survival sort de l'accÃ¨s anticipÃ© le 6 fÃ©vrier
- Farming Camp : un nouveau jeu dÃ©voilÃ© en vidÃ©o
- The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon est disponible
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD