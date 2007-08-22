Dernières actus
Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Farming Simulator: Signature Edition (Nintendo Switch 2)
Aux champs vers la grande distributionSérie phare qui fait le plaisir des amoureux de l'agrculture depuis des années, Farming Simulator débarque sur la nouvelle console Nintendo.
Le bonheur du grand air, les bonnes odeurs des animaux, le plaisir de voir la poussière des blés voleter lors des moissons, des produits de qualité frabriqués avec amour....
Le tout sans bouger de son canapé.
Nous avons testé ce nouveau Farming Simulator, qui est en fait l'ancien, mais adapté à la nouvelle console, qui porte le même nom que l'ancienne.
Euh...
