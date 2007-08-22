(TEST) Farming Simulator: Signature Edition (Nintendo Switch 2)

Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Aux champs vers la grande distribution

Série phare qui fait le plaisir des amoureux de l'agrculture depuis des années, Farming Simulator débarque sur la nouvelle console Nintendo.Le bonheur du grand air, les bonnes odeurs des animaux, le plaisir de voir la poussière des blés voleter lors des moissons, des produits de qualité frabriqués avec amour....Le tout sans bouger de son canapé.Nous avons testé ce nouveau Farming Simulator, qui est en fait l'ancien, mais adapté à la nouvelle console, qui porte le même nom que l'ancienne.Euh...