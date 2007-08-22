Pizza Slice en démo et en Playtest

Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Pizza Slice en démo et en Playtest

Et si on remplaçait l'ananas par de la banane ?

Gérer sa pizzeria semble à la mode en ce moment, dans le jeu vidéo. C'est effectivement ce que vous allez faire dans Pizza Slice, le nouveau jeu de Quest Craft, édité par Gaming Factory, prévu sur PC, via Steam, en début d'année prochaine. 

Vous incarnez Tonio, alors qu'on sait tous qu'aujourd'hui, les pizzas sont tenues par des chinois ou des pakistanais, et vous allez devoir reprendre la pizzeria familiale. 

Vous devrez cuisiner de vraies pizzas italiennes, DONC SANS ANANAS BORDEL DE MERDE, et tenter de gagner le titre de meilleur pizzeria de la région.

Vous devrez préparer la pâte, la sauce tomate, sélectionner les meilleurs ingrédients, suivre la recette à la lettre... et aussi faire la plonge.

Pizza Slice propose actuellement une démo et un Playstest multijoueur. Car oui, le jeu est jouable en multi.

 

 
