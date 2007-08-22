Dernières actus
Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000: Mechanicus II annonce une nouvelle fenêtre de sortie
Il faudra être patientEspéré en fin d'année, le jeu Warhammer 40,000: Mechanicus II ne sortira finalement qu'au printemps prochain. Il est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.
Kasedo Games et Bulwark Studios ont annoncé cette nouvelle fenêtre de sortie, repoussant le jeu pour permettre de peaufiner le développement.
Une nouvelle vidéo a été diffusée pour accompagner cette annonce, dévoilant les dirigeants de deux factions, les Adeptus Mechanicus et les Necrons.
Le jeu vous envoie au début du conflit entre l'Adeptus Mechanicus et la dynastie Necron, pour le contrôle d'une planète, Hekateus IV. A travers les souterrains labyrinthiques des tombes Necron ou les cités industrielles de l'Adeptus Mechanicus, vous allez combattre et tenter de découvrir les trésors de ce monde.
Le jeu est un jeu tactique au tour par tour.
