Publié le Mercredi 17 décembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Laysara : Le Royaume des Sommets sortira le 27 février
Là-hautLaysara : Le Royaume des Sommets est un city-builder qui vous envoie dans les montagnes. Autant dire que construire sur une pente rocheuse n'est pas toujours chose aisée.
Disponible en accès anticipé sur PC, via Steam, depuis avril 2024, le jeu débarque en version finale l'année prochaine, le 27 février 2026.
Il sera proposé sur PC, bien entendu, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Les versions PS5 et Nintendo Switch bénéficieront d'ailleurs de sorties physiques au même moment, dont une version collector comprenant, entre autres, une figurine de yak.
Dans le jeu, vous devrez construire plusieurs villes, en faisant attention aux exceptions culturelles, notamment en gérant les problèmes liés à 3 castes qui cohabitent. Vous devrez aussi faire avec les avalanches, les tempêtes et la problématique de circulation et d'approvisionnement dans des lieux complexes à atteindre.
