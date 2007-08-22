Dernières actus
Quarantine Zone: The Last Check ...
The Rogue Prince of Persia est s...
EvoCreo : un nouveau Pokemon-lik...
Avatar : De feu et de cendres : ...
Publié le Mercredi 17 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Lucid Falls : un jeu cauchemardesque
Le dormeur doit se réveillerDéveloppé par Eldamar Studio, le jeu Lucid Falls sortira l'année prochaine. Il est prévu sur PC sur Steam. Il s'agit d'un jeu d'horreur qui vous plonge dans des cauchemars lucides, au beau milieu de créatures terrifiantes.
Pris au piège dans un songe lucide, traumatisant et effrayant, vous affrontez ces créatures dans l'espoir de résoudre des énigmes étranges, d'aller plus loin pour découvrir ce qui se cache derrière l'univers de Lucid Falls...
Vous pourrez manipuler la réalité en changeant la gravité, l'espace ou le temps (après tout, nous sommes dans un rêve). Vous devrez aussi vous battre...
Le jeu s'offre une bande-annonce de présentation :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Laysara : Le Royaume des Sommets sortira le 27 février
- Lucid Falls : un jeu cauchemardesque
- Quarantine Zone: The Last Check annoncé pour le 12 janvier
- The Rogue Prince of Persia est sorti sur Nintendo Switch 1 & 2
- EvoCreo : un nouveau Pokemon-like
- Avatar : De feu et de cendres : sortie du film et nouvel extrait
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)