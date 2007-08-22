Dernières actus
Publié le Mercredi 17 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Rogue Prince of Persia est sorti sur Nintendo Switch 1 & 2
Allez, on courtPrince of Persia, The Rogue Prince of Persia est déjà sorti sur PC, PS5 et Xbox Series il y a quelques mois. Il est désormais disponible également sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Le jeu, est, pour rappel, un mélange de phases de plateformes et de combats. Il vous met dans la peau du Prince, bien décidé à empêcher une invasion de Huns.
Le jeu a été développé par le studio Evil Empire et est édité, bien évidemment, par Ubisoft.
C'est un jeu en 2D, à crolling horizontal. Le jeu a été optimisé pour être utilisé en version dockée ou en version portable sur les cosoles de Nintendo.
Il sortira dans quelques mois, en avril, en édition physique sur Nintendo Switch 1 & 2 et sur PS5. Les précommandes sont déjà ouvertes.
