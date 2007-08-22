Dernières actus
Publié le Mercredi 17 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Avatar : De feu et de cendres : sortie du film et nouvel extrait
C'est l'heure de tout brûlerC'est aujourd'hui que sort le film Avatar : De feu et de cendres. Il est à nouveau signé James Cameron. Il s'agit du troisième épisode. On l'espère nettement meilleur que le deuxième, qui nous avait relativement déçu... même si visuellement, ça envoie toujours du pâté.
En plus de Sam Worthington et Zoe Saldaña, le film réunit Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass et Kate Winslet. Le scénario est de James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver, d’après une histoire de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman et Shane Salerno.
Un nouveau voyage attend nos héros qui vont découvrir et affronter, une tribu de Na'vi belliqueuse.
Un nouvel extrait du film a été mis en ligne.
