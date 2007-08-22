Dernières actus
Publié le Mardi 16 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Super Pocket : Les consoles INDISPENSABLES
Retro bonheurVous ne connaissez sûrement pas Hyper Mega Tech!. Cette filiale de Blaze Entertainment est spécialisée dans le retro gaming (ce qui est aussi un brin la spécialité de la maison mère, soit dit en passant).
Hyper Mega Tech! vient de sortir des mini-consoles retro sur le marché européen, mini-consoles déclinées en 6 modèles.
- Taito : 18 jeux inclus dont Space Invaders, Bubble Bobble, Operation Wolf, Rastan, Football Champ, Puzzle Bobble...
- Capcom : 12 jeux dont 1942, 1943, 1944, Bionic Commando, Street Fighter II, Mega Man, Final Fight, Ghouls & Ghosts...
- Atari : 50 jeux dont Asteroids, Missile Command, Pong, Super Breakout, Adventure, Haunted House, Street Racer, Yar's Revenge, Centipede...
- Technos : 15 jeux dont Double Dragon, Double Dragon II, Double Dragon 3, Renegade, Super Spike V'Ball...
- NeoGeo : 14 jeux dont Fatal Fury, Metal Slug X, Soccer Brawl...
- Data East : 18 jeux dont Breakthru, Burnin'Rubber, Joe & Mac Caveman Ninja, Karate Champ...
Elles sont vendues 59 € chaque. C'est une somme, certes. Mais franchement ? Elles valent le coup.
On peut gérer l'affichage (ratio d'origine, plein écran, gestion des sous-titres, du son, de la langue et j'en passe. On peut choisir également un mode facile ou un mode normal.
Mieux encore : les consoles peuvent être agrémentées de jeux supplémentaires. Elles ont un port cartouche, pour y glisser des cartouches Evercade. Vendues une vingtaine d'euros, ces cartouches permettent d'ajouter des jeux. On peut ainsi rajouter des jeux de la série Turrican, de l'éditeur Taito, de la série Worms, du développeur Bitmap Brothers... On a même du Tomb Raider, Chevaliers de Baphomt, Neo Geo, Legacy of Kain, C64, Duke Nukem, Delphine Software (Another World, Flashback, Les Voyageurs du temps, Operation Steatlh...), Irem, Atari Arcade, Intellivision... Plus de 500 jeux vous attendent via de nombreuses cartouches.
En tout cas, super agréables en mains, ces petites consoles font un bel effet. Nous avons testé les versions Taito et Technos et... ok, elles nous suivent partout maintenant. 5 minutes à attendre le bus ? Hop, Super Pocket. 5 minutes à attendre madame qui fait ses courses dans une boutique de produits de beauté ? Hop, Super Pocket. 5 minutes à attendre madame qui se fait belle pour venir dans le lit ? Hop... euh... non, quand même... on ne va pas jusque-là... mais sincèrement... j'y ai pensé !
Allez, mettez-les sur votre liste de Noël, il est encore temps !
