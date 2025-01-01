DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 16 dÃ©cembre 2025 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini
Aquapark Tycoon sortira en 2026
Un p'tit plouf ?Aquapark Tycoon devait sortir cette année... et bah non. Ce sera pour 2026. Le jeu est développé par Boxelware. Il sortira sur PC, via Steam. Il propose, dès à présent, une démo gratuite pour pouvoir tester le jeu avant de l'acheter.
Comme son nom l'indique, le jeu vous propose de construire et administrer un parc d'attraction aquatique, de type Aquaboulevard. Le but sera de construire des piscines, gérer la température de l'eau, la profondeur, la déco, mais aussi créer des toboggans, créer des boutiques, des zones de relaxation, des restaurants, des douches...
Vous devrez aussi satisfaire les envies de vos clients, étudier leurs retours, optimiser votre parc, embaucher du personnel qualifié...
Le jeu sera également jouable en coop. Vous pourrez, enfin, essayer en vue subjective toutes les attractions.
