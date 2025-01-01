DerniÃ¨res actus
Street Fighter dÃ©barque au cinÃ...
LEGO Batman : L'HÃ©ritage du Che...
Mega Man: Dual Override annoncÃ©...
Lenny Kravitz dÃ©barque dans 007...
PubliÃ© le Lundi 15 dÃ©cembre 2025 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) HyperX Cloud MIX 2, un bon casque multifonctions
Une bonne idÃ©e cadeau de NoÃ«lIl vous reste peut-être quelques cadeaux de dernière minute à faire. Ou alors, vous allez recevoir de quoi vous acheter un casque et vous cherchez encore lequel choisir...
Tiens, d'ailleurs, au passage, affiché à quasiment 200 €, il est actuellement en promo à un super prix si vous cherchez un peu... (cliquez sur nos liens pour aller sur le le site officiel), vous aurez une bonne surprise (en espérant que ce soit toujours le cas quand vous cliquerez).
Enfin bref, nous avons testé un nouveau casque pour vous. Bonne nouvelle, il est multiplateformes.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Casinos en ligne avec bonus sans dÃ©pÃ´t : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le cÃ©lÃ¨bre MMO se met au goÃ»t du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des crÃ©ateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les lÃ©gendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- The 18th Attic, un jeu d'horreur pour le 2 fÃ©vrier 2026
- Street Fighter dÃ©barque au cinÃ©ma en 2026
- LEGO Batman : L'HÃ©ritage du Chevalier Noir sortira le 29 mai 2026
- Mega Man: Dual Override annoncÃ© pour 2027
- Lenny Kravitz dÃ©barque dans 007 First Light
- Warlock: Dungeons & Dragons, un nouveau jeu d'action-aventure
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)