(TEST) HyperX Cloud MIX 2, un bon casque multifonctions

PubliÃ© le Lundi 15 dÃ©cembre 2025 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une bonne idÃ©e cadeau de NoÃ«l

Il vous reste peut-être quelques cadeaux de dernière minute à faire. Ou alors, vous allez recevoir de quoi vous acheter un casque et vous cherchez encore lequel choisir...Tiens, d'ailleurs, au passage, affiché à quasiment 200 €, il est actuellement en promo à un super prix si vous cherchez un peu... (cliquez sur nos liens pour aller sur le le site officiel), vous aurez une bonne surprise (en espérant que ce soit toujours le cas quand vous cliquerez).Enfin bref, nous avons testé un nouveau casque pour vous. Bonne nouvelle, il est multiplateformes.