Publié le Mercredi 17 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
EvoCreo : un nouveau Pokemon-like
Faut tous les attraper aussiDéveloppé par Ilmfinity Studios, EvoCreo est un jeu façon Pokémon dans lequel vous allez découvrir un nouveau monde : Zenith. Il est peuplé de créatures animales, les Creo.
Alors que des organisations secrètes tentent de les capturer et s'en servir pour faire le mal, vous, vous essayez de devenir un Maître évoqueur... Le but est de capturer et faire évoluer les quelques 170 Creo, dans le but de contrer les aspirations malfaisantes de ces organisations.
Bon, au final, ce sont les bestioles qui trinquent, quoi qu'il arrive.
Petit jeu en pixel art à l'ancienne, façon vieux jeux Pokémon, EvoCreo sort le 7 janvier 2026. Il sera proposé sur PC, sur Steam.
