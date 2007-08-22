Dernières actus
Publié le Mercredi 17 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Grand Casino Simulator : le Playtest est disponible
Tout sur le rougeGrand Casino Simulator est un jeu dans lequel vous allez créer votre propre Casino. Choisissez un endroit, nettoyez-le, remettez-le à neuf, acheter des machines à sous, des tables de jeu, construisez un bar... bref, ouvrez rapidement votre établissement pour attirer les joueurs.
Vous devrez gérer les problèmes, qu'il s'agisse de vandalisme ou des machines défectueuses, certaines prenant même feu...
Chaque jour a son lot de soucis à résoudre...
Le jeu sortira en 2026. Un Playtest est actuellement en cours et vous pouvez y participer en vous y inscrivant. Pour ça, il suffit d'en faire la demande sur Steam.
Le jeu est développé par Toxic Studio. Il sortira uniquement sur PC.
