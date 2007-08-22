Dernières actus
Publié le Mercredi 17 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
The Road of Dust and Sorrow : survie post-apo en pixel art
A suivre de prèsPrévu pour l'année prochaine, The Road of Dust and Sorrow est un jeu d'aventure, narratif, avec des éléments de survie, d'horreur, dans un monde post-apocalyptique. Il est développé par Painted Black Games et édité par Silver Lining Interactive. Le jeu sortira en 2026 sur PC, via Steam.
Le jeu raconte l'histoire de Katherine et sa fille, Ava. 10 ans après la chute de la civilisation, elles parcourent le monde dans l'espoir de survie. Et affrontent les humains transformés en créatures appelées "Dusters", remplis de haine et de violence. Elles sont poursuivies par une secte qui voit en elles un terreau fertile pour relancer l'humanité...
Vous allez devoir les aider. Combattre. Fuir. Tenter de trouver un refuge...
Le jeu, tout en pixel art, se dévoile en vidéo.
