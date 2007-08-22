- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en démo et en vidéo

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 11:55:00 par Cedric Gasperini

Mon dragon et moi

Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).Une nouvell viodéo a été dévoilée. Et bonne nouvelle, une démo vient de sortir sur toutes les plateformes. Elle est gratuite. Cela vous permettra de jeter un oeil au jeu avant sa sortie.Pour rappel, Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection raconte l'histoire de l'héritier d'Azuria, chef des Rangers et seul Rider de Ratholos du royaume. Il enquête sur les quartz d'oeufs et protège les monstres pour garder l'équilibre du monde. Lorsqu'un évènement le pousse à enquêter sur d'étranges phénomènes, il part au-delà du méridien nord, vers les terres interdites, pour découvrir la vérité.