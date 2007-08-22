Dernières actus
Horizon Hunters Gathering, le no...
Turok: Origins annoncé sur Nint...
Dragon Quest VII Reimagined est ...
Resident Evil Requiem dévoile u...
Publié le Vendredi 6 février 2026 à 11:55:00 par Cedric Gasperini
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en démo et en vidéo
Mon dragon et moiMonster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).
Une nouvell viodéo a été dévoilée. Et bonne nouvelle, une démo vient de sortir sur toutes les plateformes. Elle est gratuite. Cela vous permettra de jeter un oeil au jeu avant sa sortie.
Pour rappel, Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection raconte l'histoire de l'héritier d'Azuria, chef des Rangers et seul Rider de Ratholos du royaume. Il enquête sur les quartz d'oeufs et protège les monstres pour garder l'équilibre du monde. Lorsqu'un évènement le pousse à enquêter sur d'étranges phénomènes, il part au-delà du méridien nord, vers les terres interdites, pour découvrir la vérité.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
Dernières Vidéos
- Konami annonce eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en démo et en vidéo
- Horizon Hunters Gathering, le nouveau jeu signé Guerilla Games
- Turok: Origins annoncé sur Nintendo Switch 2
- Dragon Quest VII Reimagined est sorti
- Resident Evil Requiem dévoile une vidéo sur Nintendo Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD