- Turok: Origins annoncé sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 11:35:00 par Cedric Gasperini

Un bon dino est un dino mort

Annoncé fin 2024, Turok Origins doit sortir en fin d'année sur PC, PS5 et Xbox Series. Bonne nouvelle, il sortira aussi sur Nintendo Switch 2Contrairement à la série originale, le jeu ne sera pas un FPS, mais un TPS, un third-person shooter. Ou un shoot en vue extérieure si vous préférez. Il se jouera en solo ou en coop jusqu'à 3.Dans tous les gars, on incarnera encore des guerriers Turoks qui chassent des dinosaures tout en combattant des aliens bien décidés à éradiquer l'espèce humaine. Le jeu est développé par Saber Interactive (World War Z, SnowRunner...).Une nouvelle vidéo a été publiée.