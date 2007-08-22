Dernières actus
Turok: Origins annoncé sur Nint...
Dragon Quest VII Reimagined est ...
Resident Evil Requiem dévoile u...
Pragamata se dévoile sur Ninten...
Publié le Vendredi 6 février 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Horizon Hunters Gathering, le nouveau jeu signé Guerilla Games
Aloy ? Y'a quelqu'un ?Guerrilla Games a annoncé un tout nouveau jeu, baptisé Horizon Hunters Gathering. Il sortira sur PC et PS5. Un Playstest est prévu pour la fin du mois. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire.
Jouable en coop, le jeu vous met dans la peau de chasseurs et vous envoie vous mesurer à des machines. Le jeu se déroule dans le même univers que les jeux Horizon (Zero Dawn et Forbidden West).
Différentes missions et défis vous attendent, vous ensuite glaner des récompenses. De quoi faire évoluer et améliorer votre personnage.
Plusieurs types de chasseurs sont prévus.
Deux modes de jeux ont été révélés :
- Machine Incursion : une mission dans laquelle vous affrontez des des vagues de machines puis un boss
- Cauldron Descent : une mission plus longue en plusieurs phases, à arpenter des salles en constante évolution.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
Dernières Vidéos
- Konami annonce eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en démo et en vidéo
- Horizon Hunters Gathering, le nouveau jeu signé Guerilla Games
- Turok: Origins annoncé sur Nintendo Switch 2
- Dragon Quest VII Reimagined est sorti
- Resident Evil Requiem dévoile une vidéo sur Nintendo Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD