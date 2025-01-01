DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 16 dÃ©cembre 2025 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
The 18th Attic, un jeu d'horreur pour le 2 fÃ©vrier 2026
Attention au chatThe 18th Attic est un jeu d'horreur psychologique développé par Steelkrill Studio. Le jeu vient d'être annoncé pour une sortie le 2 février 2026. Il sera disponible sur PC, sur Steam.
Vous incarnez un homme piégé dans une boucle temporelle. Uniquement armé d'un appareil photo. Cet appareil révèle des anomalies, dont certaines seront agressives. Attention à votre santé mentale.
Et attention au chat. Si, si, c'est sournois, un chat.
Le jeu veut mettre votre détermination et votre mental à l'épreuve. On vous propose de le découvrir en vidéo :
