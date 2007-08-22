- Street Fighter débarque au cinéma en 2026

Publié le Lundi 15 décembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Fallait VRAIMENT PAS se sentir obligé

Un nouveau film Street Fighter est annoncé pour le 14 octobre 2026. Et une première bande-annonce a été diffusée. Avec cet étrange sentiment, en la regardant, qu'il ne fallait pas se sentir obligé d'en refaire un film. A partir du moment où chaque essai s'est révélé être une merde, il faut peut-être se dire qu'il y a d'autres licences qui attendent à leur tour d'être massacrées.Mais bref.On retrouvera devant la caméra Noah Centineo (Ken), Andrew Koji (Ryu), Callina Liang (Chun-Li), Joe Roman Reigns Anoa’i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Rayna Vallandingham (Juli), Mel Jarson (Cammy) et Jason Momoa (Blanka).Jason Momoa dans le rôle de Blanka. Sérieusement. Il n'a pas Minecraft 2 à faire, lui ?Et en plus, il produit le film.Kitao Sakurai le réalise. A croire qu'il a décidé de ne jamais faire un bon film.Allez, la bande-annonce :