Publié le Lundi 15 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Mega Man: Dual Override annoncé pour 2027
I'm blue, dabadi dabadaMega Man: Dual Override a été annoncé pour 2027 par Capcom. Le jeu sortira sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Y'aura encore des joeuurs sur PS4 et Xbox One en 2027 ?
En tout cas, aucune info n'a été donné sur ce jeu. Il signera les 40 ans de la franchise. Pour fêter ça, Capcom organise déjà un concours dans lequel les joueurs pourront imaginer un nouveau robot. Le gagnant verra son oeuvre insérée dans le jeu. Vous pouvez tenter de postuler en allant sur la page officielle.
Un trailer d'annonce a été mise en ligne :
