- Project Songbird, un jeu d'horreur narratif

Publié le Mercredi 28 janvier 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Quand on vous dit de ne pas aller dans la forêt tout seul, merde à la fin !

Project Songbird se définit comme un jeu d'horreur, narratif, qui se déroule dans les grandes forêts des Appalaches, aux USA. Il est développé par Fyre Games. Il sortira le 27 mars prochain sur PC, Xbox Series et PS5.Vous êtes Dakota, un musicien qui décide de s'isoler dans une petite cabane au foin fond de la forêt, pour écrire et enregistrer son prochain album.Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Des entités hantent les lieux. Et vous allez devoir les affronter. Vous aurez des armes pour vous défendre. Mais seront-elles utiles ?Project Songbird est un petit jeu indépendant, dont la durée de vie n'excèdera pas 4 ou 5 heures. Il se présente comme un film interactif qui vous tiendra en haleine du début à la fin.