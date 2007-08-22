DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 28 janvier 2026 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini
Le Metroidvania Nocturnal 2 s'offre une nouvelle dÃ©mo
Come On, baby, light my fireDécors dessinés à la main et inspirés de la culture persane, ambiance obscure et pesante... Nocturnal 2 vient de s'offrir une démo, sur PC, via Steam, si vous voulez essayer le jeu. Une heure de gameplay vous y attend. Le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch.
Pour rappel, il s'agit d'un Metroidvania (un jeu d'action-plateformes) signé du studio suisse Sunnyside Games.
Dans le jeu, vous incarnez Ardeshir, porteur de la Flamme Endurante, qui doit parcourir les décors sombres de la cité oubliée d’Ytash afin de briser la malédiction qui a plongé ses terres natales dans l'obscurité.
Il s'agit de la suite de Nocturnal premier du nom, sorti en 2023. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
