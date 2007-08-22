DerniÃ¨res actus
Publié le Mardi 27 janvier 2026
Highguard : un FPS en PvP, gratuit, dispo dÃ¨s maintenant
Ã‡a ne coÃ»te rien de l'essayerHighguard est un FPS JcJ (ou PvP), autrement dit, un jeu compétitif dans lequel vous allez buter d'autres joueurs. En équipe, puisque cela se joue à 3 contre 3.
Deux équipes s'affrontent dans des arènes pour en prendre le contrôle. Vous incarnez des mercenaires, dans un univers fantastique, et pouvrez chevaucher différentes montures comme des chevaux ou des ours.
Une équipe défend les lieux, l'autre tente d'en briser les boucliers puis d'en prendre possession. Chaque base est différente et présente des défenses et points de vulnérabilité uniques.
Plusieurs types de personnages sont disponibles, chacun avec ses capacités, ses caractéristiques, ses armes...
Le jeu se veut très rythmé, vertical (il y a plein de bâtiments)...
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et, bonne nouvelle, il est gratuit. Rendez-vous sur le site officiel pour en profiter.
