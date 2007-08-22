The Super Mario Galaxy Movie s'offre une bande-annonce

PubliÃ© le Lundi 26 janvier 2026 Ã  11:30:00 par Cedric Gasperini

 

Un monde de moustaches

Suite du film à succès The Super Mario Bros. Movie sorti il y presque 3 ans, The Super Mario Galaxy Movie sortira le 1er avril au cinéma.

Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, il est signé Illumination, le studio derrière Moi, moche et méchant ou Les Minions, et notamment de leur studio Illumination Studios Paris.

Cette fois-ci, ils vont dans l'espace à dos de dinosaure et... oui, je sais... mais bon... c'est Mario, quoi... Vous attendez quoi d'un type qui vit dans le Royaume Champignon et qui joue à lancer des carapaces de tortues ?

Au menu, une bande-annonce...


...et un petit extrait supplémentaire.

 

image

 

 

 

 

