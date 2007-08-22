DerniÃ¨res actus
The 18th Attic : le jeu d'horreu...
Code Vein II : dÃ©couvrez le crÃ...
Inky Blinky Bob : monstres, horr...
Norse: Oath of Blood, le jeu tac...
PubliÃ© le Lundi 26 janvier 2026 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini
The Super Mario Galaxy Movie s'offre une bande-annonce
Un monde de moustachesSuite du film à succès The Super Mario Bros. Movie sorti il y presque 3 ans, The Super Mario Galaxy Movie sortira le 1er avril au cinéma.
Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, il est signé Illumination, le studio derrière Moi, moche et méchant ou Les Minions, et notamment de leur studio Illumination Studios Paris.
Cette fois-ci, ils vont dans l'espace à dos de dinosaure et... oui, je sais... mais bon... c'est Mario, quoi... Vous attendez quoi d'un type qui vit dans le Royaume Champignon et qui joue à lancer des carapaces de tortues ?
Au menu, une bande-annonce...
...et un petit extrait supplémentaire.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
- Greenland Migration sort mercredi au cinÃ©ma
- Les films incontournables de 2026
- The Drifter : le point'n click en pixel art dÃ©sormais en franÃ§ais
DerniÃ¨res VidÃ©os
- The Super Mario Galaxy Movie s'offre une bande-annonce
- The 18th Attic : le jeu d'horreur est sorti
- Code Vein II : dÃ©couvrez le crÃ©ateur de personnage
- Inky Blinky Bob : monstres, horreur et montgolfiÃ¨re
- Norse: Oath of Blood, le jeu tactique de vikings repoussÃ© Ã fÃ©vrier
- Underchoixe : gÃ©rez un abri anti-atomique
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bÃªta PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD