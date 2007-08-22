Dernières actus
Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Inky Blinky Bob : monstres, horreur et montgolfière
En un mot, montgolfièreInky Blinky Bob est un jeu d'action et d'aventure qui sortira le 20 mars prochain sur PC, via Steam. Il est développé par Eldelic Games.
Se voulant une sorte de comédie horrifique, le jeu vous place dans une montgolfière armée, alors que les cieux sont envahis de créatures à combattre, menés par une corporation biotechnologique qui a décidé de détruire le monde.
Vous allez devoir explorer le monde, vous poser parfois pour trouver de quoi survivre et améliorer votre machine volante, combattre des tas de monstres, mais aussi rencontrer et aider des survivants.
En tout cas, ça a l'air fun.
