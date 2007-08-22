Dernières actus
Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Life Below : le city-builder sous-marin se dévoile en vidéo
Soupe de tortueLife Below est un city-builder sous-marin signé du développeur Megapop, avec Rhianna Pratchett au scénario. Il est édité par Kasedo Games et est développé en collaboration avec des biologistes marins. Le jeu sortira cette année, sur PC, sur Steam.
Vous allez devoir tenter de développer et gérer un récif coralien. L'océan se meurt. Les écosystèmes sous-marins sont à l'agonie. Vous allez utiliser le pouvoir du coeur du récif pour recréer des récifs, attirer des espèces particulières avec différentes plantes, bref, redonner vie à la mer.
Si le but du jeu n'est pas de proposer une aventure réaliste au sens propre du terme, il veut toutefois offrir une expérience cohérente. Même développé avec des scientifiques, Life Below ne se veut donc pas scientifiquement juste mais scientifiquement adapté à un jeu vidéo, tout en restant logique.
Et surtout, le message écologique reste entier et primordial.
Une nouvelle vidéo a été dévoilée, incluant des questions/réponses avec les développeurs.
