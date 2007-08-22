Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 24 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Jolie semaine !

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Rockstar sont en soldes : 
    GTA V
    Red Dead Redemption
    Red Dead Redemption II
    GTA IV & Episodes from Liberty City
    GTA The Trilogy
    LA Noire
    Bully
    Manhunt
    Max Payne
    Maxy Payne 3
  • Plate Up
  • Star Birds
  • Sword Art Online Fatal Bullet
  • Mud Runner
  • No Rest for the Wicked est gratuit ce week-end
  • Les jeux DC Comics sont en soldes : 
    Batman Arkham Asylum
    Batman Arkham Knight
    Batman Arkham City
    Batman Arkham Origins
    Lego Batman Trilogy Pack
    Lego Batman 3
    Lego DC Super Vilains
    Gotham Knights
    Suicide Squad
    Injustice Gods Among Us
    Injustice 2
    Wathcmen The End is Nigh
    Batman Arkham VR
  • Mudborne
  • Ninja Gaiden Ragebound
  • Destiny 2
  • Zombie Graveyard
  • Les jeux Twin Sails sont jusqu'à -80%
  • Kingdom Come Deliverance II
  • Cult of the Lamb
  • Enshrouded
  • Fable Anniversary
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

