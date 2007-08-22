Dernières actus
Publié le Samedi 24 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Jolie semaine !Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux Rockstar sont en soldes :
GTA V
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption II
GTA IV & Episodes from Liberty City
GTA The Trilogy
LA Noire
Bully
Manhunt
Max Payne
Maxy Payne 3
- Plate Up
- Star Birds
- Sword Art Online Fatal Bullet
- Mud Runner
- No Rest for the Wicked est gratuit ce week-end
- Les jeux DC Comics sont en soldes :
Batman Arkham Asylum
Batman Arkham Knight
Batman Arkham City
Batman Arkham Origins
Lego Batman Trilogy Pack
Lego Batman 3
Lego DC Super Vilains
Gotham Knights
Suicide Squad
Injustice Gods Among Us
Injustice 2
Wathcmen The End is Nigh
Batman Arkham VR
- Mudborne
- Ninja Gaiden Ragebound
- Destiny 2
- Zombie Graveyard
- Les jeux Twin Sails sont jusqu'à -80%
- Kingdom Come Deliverance II
- Cult of the Lamb
- Enshrouded
- Fable Anniversary
