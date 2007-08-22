Dernières actus
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 14:25:00 par Cedric Gasperini
Kiln, le nouveau jeu de Double Fine
Vous allez avoir besoin de potKiln sortira au printemps 2026 sur Xbox Series X|S, PC et PS5. C'est un jeu de poterie. Mais pas seulement, on vous rassure. Vous allez commencer par fabriquer votre poterie. Parfaitement. A vous d'en choisir la forme, les motifs... le système de création se veut intuitif et à la portée de tous.
Selon la forme donnée, votre poterie débutera avec des caractéristiques différentes. Opterez-vous pour une poterie petite, nerveuse, rapide ? Equilibrée ? Résistante, plus grosse, mais plus lente ?
Cela définira également votre attaque de base, attaque spéciale et attaque aérienne.
Enfin, votre contenance définira vos points vie... inversement à votre taile : plus vous pourrez contenir d'eau, moins vous aurez de points de vie.
Un hub permettra de s'entraîner, de découvrir les poteries des autres joueurs, et même les essayer. Enfin, une boutique tenue par slip (c'est un chien, on se calme) permettra d'achter des objets délirants pour personnaliser vos pots.
Combats, défis en équipe... le tout dans diverses arènes, il y aura beaucoup à faire, dans des lieux variés, dans le jeu Kiln. Et quand on sait que Double Fine est aux commandes, on a forcément envie d'en voir plus !
