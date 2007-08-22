Dernières actus
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Veterans: Napoleonic Wars, un nouveau wargame sur PC
Devinez à quelle période il se déroule...Plongez dans les guerres napoléoniennes avec Veterans: Napoleonic Wars, un nouveau wargame sur PC. Il est annoncé sur Steam, pour le courant de l'année.
Le jeu se focalise sur les campagnes de 1796 et 1797.
De grandes batailles, d'innombrables soldats, plusieurs types de combattants, des affrontements tactiques, un système de fatigue et de moral, des champs de bataille dynamique qui sont affectés par les mouvements, les explosions, la gestion de la visibilité, l'expérience glanée par les vétérans au fil des batailles, le tout avec un réalisme des tenues et équipements...
Bref, Veterans: Napoleonic Wars est un pur Wargame historique.
Il est signé du studio Tactical Boar.
