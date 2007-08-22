Dernières actus
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Screamer dévoile ses modes de jeu
Encore une vidéoLe jeu Screamer s'illustre encore avec une nouvelle vidéo qui met l'accent sur les différents modes de jeux proposés.
Pour rappel, il est attendu le 26 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et si vous l'avez précommandé, vous pourrez même y jouer dès le 23 mars.
Screamer vous emmène dans un mélange de courses, de baston, de RPG... le tout dans un style anime. Plusieurs équipes se challengent dans des événements mêlant courses et combat, sur des routes démentes. A vous de bien choisir votre faction.
Il s'agit du reboot du jeu de courses et d'action sorti en 1995. Un jeu très typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90, et qui vous emmène donc dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais...
Il est signé Milestone, studio italien spécialiste du genre. Le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios.
