Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Backrooms Level X débarque sur consoles le 19 février
Un petit jeu pour enfantsBackrooms Level X est un jeu de survie et d'horreur sorti en mai dernier sur PC. Il vient d'être annoncé sur consoles pour le 19 février. Vous pourrez y jouer sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
Développé par un seul homme, José Manuel Conesa Hernandez, et édité par Firenut Games, le jeu vous plonge en plein labyrinthe duquel vous allez tenter de vous échapper. Des pièces étranges, des puzzles à résoudre... et une présence... car oui, vous n'êtes pas seul dans ce labyrinthe...
Un petit jeu sans prétention, proposé à moins de 10 €, qui inclut toutes les mises à jour sorties sur PC. Ces mises à jour rajoutent de nouvelles zones, de nouvelles mécaniques de jeu, des défis bonus...
Le tout avec une ambiance années 90.
