Publié le Jeudi 22 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Les jeux Far Cry passent à 60 FPS
Et sont en soldesUbisoft a annoncé la mise à jour gratuite des jeux Far Cry 3, Far Cry 3 : Blood Dragon et Far Cry Primal. Cela permet aux jeux de tourner à 60 FPS (Frame Per Second - Image Par Seconde) sur PS5 et Xbox Series.
Voilà voilà...
Ah, et sinon, les jeux sont en soldes :
- -60% sur Far Cry 3 : Blood Dragon
- - 75% sur Far Cry 3
- - 75% sur Far Cry Primal (Édition Apex)
- Test de Far Cry Primal (PC, Xbox One, PS4) - page 1- GamAlive
- Test Far Cry 3 Blood Dragon (PC, Xbox 360, PS3) - page 1- GamAlive
- Test de Far Cry 3 - page 1- GamAlive
