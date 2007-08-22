- Les jeux Far Cry passent à 60 FPS

Publié le Jeudi 22 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et sont en soldes

-60% sur Far Cry 3 : Blood Dragon

- 75% sur Far Cry 3

- 75% sur Far Cry Primal (Édition Apex)

Ubisoft a annoncé la mise à jour gratuite des jeux Far Cry 3, Far Cry 3 : Blood Dragon et Far Cry Primal. Cela permet aux jeux de tourner à 60 FPS (Frame Per Second - Image Par Seconde) sur PS5 et Xbox Series.Voilà voilà...Ah, et sinon, les jeux sont en soldes :Et sinon, au cas où...