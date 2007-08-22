Dernières actus
Publié le Jeudi 22 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Tavern Talk Stories: Dreamwalker, un visual novel inspiré de D&D
Barman et psy à la foisAmbiance Donjons & Dragons pour ce nouveau jeu de type visual novel, développé par Gentle Troll Entertainment. Tavern Talk Stories: Dreamwalker sortira cette année sur PC, via Steam. Une démo y est disponible si l'envie vous prend de tester le jeu avant sa sortie.
Un Kickstarter est prévu pour le 27 janvier, histoire de finir de financer son développement.
Dans le jeu, vous êtes à la tête du Dragon Paresseux, un petit bar dans un village portuaire. Vous allez voir défiler 8 personnages haut en couleur. Il faudra les écouter, leur répondre et bien peser chaque mot. Ils auront des exigences que vous devrez satisfaire. Il faudra surtout préparer des potions, grâce à des formules magiques, potions qui influenceront le destin de chaque personnage.
Plusieurs fins sont proposées.
